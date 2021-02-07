في رسالة قوية.. ليبرمان لنتنياهو: عليك الآن الجلوس في بيتك

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن عليه أن يعود إلى بيته، وألا يستمر في الحكم لفترات أخرى.

وأجرت إذاعة "103 FM" العبرية حوارا مع ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي، طالب فيه رئيس الوزراء الحالي بالعودة إلى البيت، وعدم الاستمرار في حكم إسرائيل.

ח"כ @AvigdorLiberman יו"ר ישראל ביתנו: "הרשימה המשותפת תומכי טרור והם מחוץ לתחום. כולם ללא יוצא מן הכלל... ממרצ וימינה, כל המפלגות הציוניות, חייבות להיות בקואליציה".@golanyochpaz: "אתה תשב עם איבתיסאם מרעאנה שמלגלגת על עמידה בצפירה?".

ליברמן: "אני לא מכיר אותה".@AnatDavidov — 103FM (@radio103fm) February 7, 2021

وقال ليبرمان:

علينا أن نقول لنتنياهو شكرا جزيلا على كل ما فعلته واذهب إلى بيتك.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، بأن نتنياهو ليس لديه مشكلة في تعيين رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، خالد مشعل، وزيرا في حكومته.

وأجرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، الشهر الماضي، حوارا مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أوضح من خلاله أن نتنياهو لا يتورع في تعيين مشعل وزيرا في أي حكومة بزعامته.

"נתניהו לא סופר בני אדם, הוא סופר מנדטים" - @AvigdorLiberman עולה להתקפה נגד רה"מ @netanyahu: "מוכן למנות את חאלד משעל לשר ביטחון אם הוא יבטיח לו תמיכה בחוק הצרפתי"

על התוכנית הכלכלית של השר @Israel_katz, אמר יו"ר @Beytenu: "שוחד בחירות"

מתוך #כנסתהבוקר עם @YuvalKarni pic.twitter.com/iski99gnow — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 21, 2021

ويأتي تصريح ليبرمان، تعليقا على دخول بلاده في انتخابات برلمانية للكنيست، في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، وهي الانتخابات الرابعة خلال عامين فقط.

وأشارت قناة "الكنيست" في مجمل تقريرها أو حوارها مع وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أن ليبرمان يهاجم نتنياهو، على خلفية تقرب الأخير للمجتمع العربي، ومحاولته كسب الأصوات العربية في إسرائيل.