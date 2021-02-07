مواطنون يفاجئون السيسي بهتافات أثناء تفقده منطقة عشوائية... صور وفيديو

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة العشوائية، شرقي القاهرة، بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأثناء إبداء الرئيس المصري بعض الملاحظات خلال تفقده لأعمال التطوير، احتشد عدد من المواطنين لتحيته مرددين "بنحبك ياريس".

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة #eXtranews pic.twitter.com/6kyM5REG2C — eXtra news (@Extranewstv) February 7, 2021

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اطلع السيسي خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي السياق، وجه السيسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.

وطالب بتحديد الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

كما وجه بربط تلك المناطق بشبكة الطرق الجديدة وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.