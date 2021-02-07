تحديد موعد الحج اليهودي إلى جزيرة جربة في تونس

وقال بيريز الطرابلسي رئيس المعبد إن الحجّ الذي أُلغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا، سوف ينظم خلال الفترة بين بين 25 نيسان/أبريل و2 أيار/مايو.

وأوضح الطرابلسي، المشرف على هذا الحدث السنوي الذي يجذب في العادة آلاف الحجاج اليهود، أن إقامة هذا الحدث يتوقف على تطوّر وضع الوباء في تونس والعالم، بحسب "فرانس برس".

وسجلت تونس خلال الأسابيع الماضية أكثر من ألف إصابة بالمرض و50 وفاة يوميا، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية 216,176 إصابة بينها 7162 وفاة.

وتسبب الوباء في إلغاء الحج اليهودي العام الماضي، وإغلاق الكنيس الأقدم في إفريقيا.

ويتم تنظيم الحج إلى المعبد كل عام في اليوم الثالث والثلاثين من عيد الفصح اليهودي.

وإلى جانب اليهود التونسيين الذين لا يزيد عددهم على 1500، يفد الحجاج اليهود من أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى الجزيرة.

وتسبب هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف كنيسا عام 2002، وأسفر عن مقتل 21 شخصا في تراجع أعداد الحجاج.