السودان... الإعلان عن الحكومة الجديدة غدا باستثناء وزارة التعليم

تعلن غدا الاثنين الحكومة السودانية الجديدة التي ستشكل بموجب اتفاق بين السلطات الانتقالية والحركات المسلحة العام الماضي.

الخرطوم- سبوتنيك. وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أن "مجلس شركاء الفترة الانتقالية توافق في اجتماعه مساء اليوم الأحد على إعلان الحكومة غدا الإثنين"، مبينا أن الحكومة الجديدة "سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها".

وينتظر من المكون العسكري تسليم قائمة بترشيحات وزراء الدفاع والداخلية، كما أن الجبهة الثورية يفترض أن تسلم ترشيحات ل7 وزارات وهي التي لم تسلم حتى الآن بجانب بقية ترشيحات قوي الحرية والتغيير الأمر الذي عرقل الإعلان عن الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية وقادة الجبهة الثورية، أواخر العام الماضي، اتفاقية سلام شامل، وحددت الاتفاقية أن يتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة تتضمن ممثلين الجبهة الثورية وممثلين من قوى الحرية والتغيير إلى جانب تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإنشاء المفوضيات وتعيين حكام لـ 18 ولاية سودانية من المدنيين.

ويذكر أن اتفاقية السلام المبرمة في جوبا منحت الجبهة الثورية الممثلة للحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.