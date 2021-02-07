الأردن يعلق على استهداف "أنصار الله" للسعودية بطائرة مسيرة

علقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على استهداف جماعة "أنصار الله" مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة.

وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية إن الوزارة أدانت وزارة استمرار "أنصار الله" استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال إطلاق طائرة مسيرة مفخخة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، مجددا موقف المملكة الثابت في استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة.

وأكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية باتجاه المملكة.

وقالت وسائل إعلام سعودية نقلا عن التحالف إعلانه "اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية".

وتابع بيان التحالف أن "الميلشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، ونتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".