السعودية... الملك سلمان يأمر بإلغاء حكم إعدام على النمر

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض بإلغاء حكم الإعدام بحق الشاب علي النمر وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات قضى منها أكثر من 9 سنوات لم يتبق منها سوى 8 شهور، بحسب والده محمد النمر.

وصرح محمد النمر عبر تويتر: "تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات".

وتابع: "علي النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور".

تنفيذا لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين ألغت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب #علي_محمد_النمر وقضت بحبسه 10سنوات.

أمرُ #الملك_سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد اعلى.

الحكم للتمييز ثم للعليا.#علي_النمر قضى سجينا أكثر من 9سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور pic.twitter.com/TqiCeTPIIU — محمد النمر (@mbanalnemer) February 7, 2021

وأفاد محمد النمر بأن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا، بحسب "سي إن إن".

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2020 صدر الأمر الملكي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا تتجاوز 10 سنوات.

واعتقلت السلطات السعودية علي النمر عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بعد مشاركته في احتجاجات في القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، بالمنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى.

ونفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عمه نمر النمر، أحد أبرز رجال الدين الشيعة بالمملكة، في يناير/ كانون الثاني عام 2016، بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على الفتنة الطائفية والاحتجاجات.