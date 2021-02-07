حمدوك يعفي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء اليوم، قرارا بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن قرار حمدوك جاء استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وأوضحت الوكالة أن القرار تضمن "إعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المُكلّفين بتصريف أعباء الوزارات".

⚠️ قرار د. حمدوك رئيس الوزراء بإعفاء الوزراء و وزراء الدولة من مناصبهم و تكليفهم بتصريف أعباء الوزارات حتى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة و إكمال التسليم و التسلم. pic.twitter.com/jllhJ9sHQk — BLACKBOY سودانى (@blackboy) February 7, 2021

​وذكر أن الوزراء مستمرون في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم.

ووجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وقبل ساعات، أصدر مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، بيانا هاما حول موعد إعلان الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية توافق في اجتماعه مساء اليوم على إعلان الحكومة غدا الإثنين.

وأوضحت أن جميع الحقائب الوزارية تم حسمها باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.