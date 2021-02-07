مصر تدين هجوم "أنصار الله" بطائرات مسيرة على السعودية

أدانت مصر، اليوم الأحد، الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن مصر أعربت عن "استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقًا لقواعد القانون الدولي والإنساني"، مؤكدة وقوفها إلى جانب "الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وفي وقت سابق، علقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على استهداف جماعة "أنصار الله" مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة.

وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية إن الوزارة أدانت وزارة استمرار "أنصار الله" استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال إطلاق طائرة مسيرة مفخخة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية باتجاه المملكة.

وقالت وسائل إعلام سعودية نقلا عن التحالف إعلانه "اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية".

وتابع بيان التحالف أن "الميلشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، ونتخذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".