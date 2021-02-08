الجزائر.. رياح قوية على 5 ولايات

تتعرض 5 ولايات جزائرية على السواحل الغربية والوسطى للبلاد، اليوم الاثنين، إلى هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كم في الساعة.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية، إن الرياح متوقعة على كل من ولاية وهران، عين تموشنت، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، وذلك حتى الساعة 21:00 ليلا (20:00 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الأرصاد، وفق ما أفادت به صحيفة "النهار" الجزائرية، أن البحر سيكون هائجا وسيصل علو الأمواج إلى 4 أمتار طيلة نهار اليوم على سواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة وعنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، بوهارون، الجزائر العاصمة، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف والقالة.

وفي سياق متصل، قالت الأرصاد إن ولايات ورقلة، الوادي وغرداية الواقعة جنوبي البلاد ستشهد هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كم/ساعة.