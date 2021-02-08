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    تنسيق ومباحثات هامة بين العراق ومصر والأردن 8 فبراير 2021

    تنسيق ومباحثات مهمة بين العراق ومصر والأردن

    © Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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    أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بدء الاجتماع بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه المصري والأردني، ضمن آلية التنسيق الثلاثي في القاهرة.

    وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
    © Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
    اجتماع طارئ... وزير الخارجية العراقي يصل إلى القاهرة
    ونقل الصحاف عن الوزير تأكيده خلال الاجتماع مع نظيريه المصري والأردني،

    على أهمية التكامل ضمن آلية التنسيق الثلاثي وعلى الصعد كافة.

    وكشف الصحاف في حوار أجرته معه مراسلتنا، ينشر لاحقا اليوم، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى خلال زيارته إلى القاهرة التي وصلها صباح أمس الأحد، بأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

    وأضاف الصحاف أن الوزير بحث مع أبو الغيط موضوعات تتصف بالعمل العربي المشترك وسبل بناء الفرص وآلية مواجهة التحديات.

    ونوه الصحاف إلى أن الاجتماع الطارئ يعقد اليوم في القاهرة، وفي هذه الأثناء سيلتقي وزير الخارجية العراقي بنظيريه المصري والأردني في إطار متابعة الآلية الدبلوماسية الثلاثية التنسيقية بين بغداد وعمان والقاهرة.

    وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أن لقاء الوزير بنظيريه المصري والأردني، لبحث أهم ما اتفقت عليه الأطراف بشأن مذكرات التفاهم التي تستفيد منها الشعوب الثلاثة.

    يسعى العراق إلى مردودات اقتصادية كبيرة عن ثروته النفطية الهائلة من خلال مشروع عملاق أطلق عليها "الشام الجديد" بمشاركة مصر والأردن ضمن تحالف يتوقع إحداث تغييرات تاريخية لم تشهدها المنطقة من قبل.

    حقل نفطي
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    مشروع الشام الجديد تكامل اقتصادي واستعادة للدور الريادي

    وشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس العام الماضي 2020، في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

    وركزت القمة الثلاثية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، ومباحثات حول الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

    وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديد وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".

    واستعرض قادة الدول العراق ومصر والأردن خلال القمة التي عقدت يوم 25 أغسطس العام الماضي، تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المستندة إلى مخرجات قمة القادة الثانية التي عُقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر/أيلول 2019.

    انظر أيضا:

    "الشام الجديد"... الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن
    وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يؤكدون العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي
    مشروع الشام الجديد تكامل اقتصادي واستعادة للدور الريادي
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