إعادة قبول التعليم عن بعد في 5 جامعات سعودية

وافقت السلطات السعودية المختصة على عودة فتح باب القبول في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في 5 جامعات سعودية، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد وافقت السلطات على إعادة القبول بهذه البرامج في كل من جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة القصيم.

الموافقة جاءت تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، والتي تضمنت الموافقة على خطة تنفيذية موحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وقد تضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة في الخطة التنفيذية.

ومنها أن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز 100% من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة، إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ومنها كذلك التقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي في المملكة، والتقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والعمل بما ورد في التصنيف السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وأكد القرار أيضا على ضرورة الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات.