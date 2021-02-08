انطلاق أعمال الحوار الفلسطيني في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري

انطلقت، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط، أعمال جلسة الحوار الفلسطيني في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأشارت قناة "أون تي في" إلى أن تلك الجلسة شهدت مشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية.

وتستهدف أعمال جلسة الحوار الفلسطيني إنهاء أعمال الانقسام كافة، وإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة في فلسطين.

ونقلت القناة المصرية عن مصدر مسؤول، قوله إن "انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، يستهدف السعي لتجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر لأجيال قادمة".

وتابع بقوله: "انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني".

كما نقلت أيضا عن الرئيس السيسي، قوله إن "الجهود المصرية مستمرة، لدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 أغسطس/ آب.

الرئيس #السيسي يؤكد استمرار الجهود المصرية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية#ON pic.twitter.com/SUN9sYNuNy — ON (@ONTVEgy) February 8, 2021

​وحددت اللجنة يوم فبراير/ شباط الجاري، هو آخر موعد لتسجيل الناخبين، كما أنها ستعتمد من 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي، بالإضافة إلى خمسة آلاف صحفي محلي ودولي، لتغطية الإجراءات الانتخابية.

وبصدد عدد الناخبين، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021، لتبلغ 82.4 في المئة، ليبلغ عددهم 2.31 مليون مواطن ومواطنة.