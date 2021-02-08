لماذا حذفت دار الإفتاء المصرية فتوى "زواج المحلل"؟... فيديو

بعد وقت قليل من نشرها على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، أقدمت دار الإفتاء المصرية على حذف فتوى تتعلق بإباحة زواج المحلل.

وقالت الدار، أمس الأحد، في الفتوى التي جاءت بعنوان "زواج المحلل" وهو زواج شخص من امرأة بقصد تحليل عودتها لزوجها الأول بعد طلاقهما للمرة الثالثة: "الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء".

وأضافت: "أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا".

دار الإفتاء بعد ماكتبوا الفتوي دي حذفوووها

يعني المحلل حرام ولا حلال!! pic.twitter.com/UGZ0So4bSc — 🦋Butterfly🦋 (@jeje_ko2) February 7, 2021

​وتسببت الفتوى في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها من الصفحة الرسمية لدار الإفتاء.

وعن سبب حذف الفتوى، قال مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي: "هذه ليست فتوى وإنما "حاجة قصيرة، كانت فتوى قديمة فأخذها بعض الباحثين ووضعها في صورة مختصرة ولكن باختصار يوهم بأن دار الإفتاء تجيز زواج المحلل".

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي مصر"، أضاف عاشور: "نريد أن نقرر أن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل والمحلل له إنما هو زواج غير صحيح وباطل لأنهم يشترطون شرطا غير صحيح وهو أن يحلل هذا الرجل المحلل هذه المرأة للمحلل له".