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    كوماندوس موالون للجيش الأمريكي يقتحمون عرسا شرقي سوريا

    رد صاعق... مجموعة كوماندوس موالية لأمريكا تقتحم عرسا سوريا والأهالي ينتفضون

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    اقتحم مسلحو "كوماندوس" موالون للجيش الأمريكي، حفل عرس شعبي في قرية في محافظة الحسكة السورية، لاعتقال أحد الشبان، فقام سكان القرية بالتصدي لهم واعتقالهم وضربهم ضربا مبرحا ومصادرة أسلحتهم، قبل طردهم من القرية دون أسلحتهم، بعد تعهدهم بعدم القيام بمثل هذه الحركات مرة أخرى.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن سكان قرية (مشيرفة علي الصالح/ 16 كم غربي مدينة الحسكة)، أنهم تصدوا لمجموعة مكونة من 10 مسلحين يتبعون لما يسمى "قوات الكومندوس" التابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي،  اقتحموا القرية التابعة لبلدة تل مجدل مساء أمس الاحد (7 شباط/ فبراير)، في محاولة منهم لاعتقال أحد الأشخاص الفارين من التجنيد الإجباري في صفوف التنظيم.

    سوريو الحسكة يستقبلون عاما بلا فرح مغادرين آخر متخما بالحصار والحرب
    © Sputnik . Attia Al-attia
    مسلحو "قسد" يعتقلون معلمين أكراد لاستمرارهم بتدريس المناهج العربية شرقي سوريا
    وتابعت المصادر أن الدورية المسلحة لم تحترم سكان القرية، فبعد اقتحامهم لمدرستها التي يقطن فيها عدد من الأسر المهجرة من محافظة حلب بحثاً عن الشخص الفار، قامت باقتحام حفلة عرس أحد أبناء القرية حيث كان جميع سكان القرية يحتفلون.

    وأوضحت المصادر أن المسلحين العشرة قاموا باقتحام حفلة العرس وفتحوا نار أسلحتهم بشكل كثيف في محاولة لإرهاب المشاركين في العرس وفق المصادر، وهو ما لم يحصل على ما يبدو، إذ هب الحضور والمعازيم بالهجوم على المسلحين بالعصي والحجارة وضربهم ضربا مبرحا، ومن ثم اعتقالهم جميعا ومصادرة أسلحتهم.

    وبينت المصادر أنه، وبعد تدخل كبار القرية ووجهائها، قبل المعازيم بإخلاء سبيل مسلحي (الكوماندوس) العشرة، والاكتفاء بمصادرة أسلحتهم بعد تعهدهم بألا يعودوا إلى مثل هذه الحركات مجددا.

    كوماندوس موالون للجيش الأمريكي يقتحمون عرسا شرقي سوريا
    © Sputnik . ATTIA ALATTIA
    كوماندوس" موالون للجيش الأمريكي يقتحمون عرسا شرقي سوريا

    وتشهد القرية اليوم (الاثنين 8 شباط/ فبراير) حالة من الاستنفار والتأهب من سكان وشبان القرية وجميعهم من أبناء عشيرة (البو شيخ – قبيلة البكارة العربية) استعداداً منهم لأي طارئ أو اقتحام للقرية من قبل مسلحي التنظيم.

    وفي دير الزور قالت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة أن توترا يسود بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي  جراء تعرض أحد المدنيين للضرب من قبل أحد حواجز تنظيم "قسد" ما أدى لإصابته بجروح متوسطة، حيث قام سكان البلدة بقطع الطرقات والتظاهر ضد ممارسات التنظيم والتوعد بضرب الأشخاص الذين تسببوا بإصابة الشاب.

    وتابعت المصادر أن عناصر تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي قامت على إثرها بفرض طوق أمني اليوم الاثنين 8 شباط / فبراير، حول المنطقة ونشر عربات مصفحة ومنع الدخول والخروج من البلدة.

    كوماندوس موالون للجيش الأمريكي يقتحمون عرسا شرقي سوريا
    © Sputnik . ATTIA ALATTIA
    كوماندوس" موالون للجيش الأمريكي يقتحمون عرسا شرقي سوريا

    وكثرة في الآونة الأخيرة حالات اقتحام القرى والتجمعات الريفية في منطقة شرق الفرات السوري من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي مع تصدي السكان المحليين من أبناء القبائل والعشائر العربية لهذه المحاولات مع اتساع رقعة الرفض الشعبي والمقاومة العشائرية لهم.

    اختطاف مسؤول سياسي

    من جانب آخر اختطف تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي أمين شعبة مدينة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي  شمالي محافظة الحسكة.

    وذكر مصدر في فرع حزب البعث لمراسل " سبوتنيك" أن ميليشيا "قسد" اختطفت محمد تركي الخيرو أمين شعبة رأس العين المحتلة من قبل الجيش التركي و"الفصائل التركمانية" لحزب البعث العربي الاشتراكي واقتادته إلى مدينة الدرباسية دون معرفة الأسباب.

    وكانت اختطفت ميليشيا "قسد" في الأول من الشهر الجاري رشيد الكعود عضو في قيادة فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالقرب من مشفى الكندي في القامشلي، قبل أن تفرج عنه بعد يومين رغم ظروفه الصحية، في حين مازالت تعتقل المهندس مازن العلي مدير التربية المساعد لشؤون المهني في تربية الحسكة لليوم العاشر على التوالي.

    انظر أيضا:

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