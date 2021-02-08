سامح شكري لحكومة الوفاق: مصر حريصة على حل تفاوضي للأزمة الليبية

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لتغريدة لمتحدث الخارجية المصرية على (تويتر)، فإنه "على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم، التقى الوزير سامح شكري وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة".

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية المصري، وفقا للمتحدث، على "ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ليبيا، وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق".

يأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه ليبيا موافقة برلمانها على الحكومة المؤقتة الجديدة التي ستقود البلاد نحو انتخابات بنهاية العام.