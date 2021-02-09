بعد اعتراف خطير عن عملها في المملكة..الصحة تصدر بيانا بشأن ممثلة عربية

أكدت وزارة الصحة السعودية في أول تعليق رسمي لها بشأن قضية المقيمة العربية، التي عملت مستشارة لدى جراح تجميل شهير في مدينة جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية، أنها توصلت إلى المركز محل الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، إنها رصدت مقطع فيديو متداولا لمقيمة عربية الجنسية ادعت تمكين عيادة خاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص.

بيان توضيحي حول ادعاء مقيمة عربية من ممارسة مهنة صحية بدون ترخيص وتمكينها من ذلك من قِبل منشأة صحية خاصة بجدة قبل أكثر من ست سنوات. pic.twitter.com/jLq1WztYOd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2021

وأوضح البيان أنه بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لدى السلطات بعد التحريات، فقد تم معرفة المركز الذي كانت به، وتبين أن عملها كان قبل أكثر من 6 سنوات، منوهًة بأن التحقيقات جارية للوقوف على كافة التفاصيل.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن والمؤسسات الصحية أو تمكين أي مخالف للأنظمة.

تونس |

الممثلة التونسيه سامية الطرابلسي:

عملت في جدة بالسعودية كطبيبة ولا عندي شهادة طب .. لكن عندي نظرة جمالية

pic.twitter.com/uk5EYhvxys — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) February 6, 2021

هذا وظهرت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية.

وقالت إنها لم تدع أبدا أنها طبيبة، وكان مسماها "استشارية طبيب"، معتبرة أن أكثر من ساعدها في تحقيق نجاح كبير في هذا المجال هو أن إجراءات الصحة ليست مشددة في مجال التجميل في العديد من الدول العربية منها السعودية تحديدا، على حد قولها.