الكاظمي: قطع الطرق والتجاوز ضد الرموز لا يبني العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمى، إن بناء الدولة لا يتم بالتجاوز على الرموز.

وتابع الكاظمي في تغريدة له، أنه لن يتنازل عن بناء العراق.

وأشار إلى أنه تم إنجاز الكثير لحل أزمات البلد المختلفة سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية أو الصحية.

لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية. الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي. البناءُ لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة.

لن نتهاون مع المتجاوزين. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 8, 2021

وعلق الكاظمى على الانتخابات معتبرا إياها "استحقاقا وطنيا".

وأضاف أن الانتخابات تحتاج إلى ضامن سياسيي واجتماعي.

وأكد أن بناء البلاد لايتم بالتجاوز "على الرموز والمؤسسات وقطع الطرق".