على خلفية أحداث عنف.. السودان يفرض حظرا للتجول في الفاشر شمالي دارفور

فرضت السلطات السودانية حظرا للتجول بمدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد، على خلفية أحداث عنف شهدتها المدينة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن "لجنة أمن ولاية شمال دارفور في اجتماعها الطارئ مساء الإثنين، أصدرت قرار بحظر التجول في مدينة الفاشر".

ودخل حظر التجول حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الإثنين، ويستمر لمدة 12 ساعة، كما شمل القرار تعليق الدراسة في المدينة 3 أيام، وذلك عقب أحداث التخريب والحرق التي طالت البورصة السلعية ورئاسة محلية الفاشر عصر الإثنين.

من جانبه، قال والي شمال دارفور محمد حسن عربي، الذي يزور العاصمة الخرطوم، إنه بحث مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأمنية والأحداث المؤسفة التي شهدتها حاضرة الولاية أمس واليوم والتطورت التي أدت إلى حرق محلية الفاشر و النيابة وسيارة تتبع للشرطة".

وشدد عربي على أنه لن يتسامح تجاه تلك الأحداث التي أدت اندلعت عقب قتل مزارع، لافتا إلى أنه وجه بتعليق الدراسة بجميع مدارس المدينة لثلاثة أيام .

وكان العشرات من أهل المزارع، الذي قتل في اشتباكات قبلية بالمدينة، أعلنوا اعتصاما بالبوابة الشرقية أغلقوا من خلاله الطريق القومي أمس واليوم، مطالبين السلطات بإلقاء القبض على الجناة.

وتبع الحادث أعمال حرق وتخريب لعدد من المؤسسات الحكومية في المدينة، بحسب اللمصدر ذاته.

وبين وقت وآخر، تندلع معارك دموية في مناطق عديدة بولاية دارفور بين القبائل العربية والأفريقية، على خلفية صراعات على الأرض ومسارات الرعي.