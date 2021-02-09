صحيفة: وزير خارجية قطر يحمل مبادرة "حوار لبناني" في الدوحة

كشف وسائل إعلام خليجية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيحمل خلال زيارته المقررة إلى بيروت، مبادرة لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة حوار في الدوحة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر قولها إن "الجانب القطري لن يعلن عن مبادرته إلا بعد موافقة كل الأطراف اللبنانية على المشاركة في الحوار"، مشيرة إلى "تلقي الجانب القطري موافقة مبدئية من أغلبية القوى السياسية اللبنانية، لاسيما حزب الله وفريق الرئيس اللبناني ميشال عون".

ولم تستبعد المصادر أن يتم الحديث عن تقديم دعم مالي إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة سياسية حادة وأزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975ـ 1990)، زادت حدتها بفعل تداعيات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وكانت السفارة القطرية في بيروت، أعلنت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيزور لبنان اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني، أن قيمة المساعدات العاجلة التي قدمتها قطر خلال الأيام المنصرمة بلغت 50 مليون دولار وأن مساهمة قطر في إعادة إعمار بيروت ودعم لبنان سيعلن عنها في برنامج خلال الأيام القليلة القادمة.