خالد بن سلمان يعلق على قرار اتخذه ولي العهد السعودي

قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن تطوير منظومة التشريعات في المملكة، يعزز دولة المؤسسات والقانون.

وأكد خالد بن سلمان عبر حسابه بموقع تويتر، أن تطوير منظومة التشريعات، يعزز من تنافسية المملكة عالميا.

منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 9, 2021

واعتبر خالد بن سلمان، أن الإجراءات الموضوعية الواضحة المحددة تساعد في ذلك.

إعلان سمو سيدي ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 9, 2021

وقال نائب وزير الدفاع، إن إصلاح منظومة التشريهات يأتي في إطار رؤية 2030 التي "تحفظ حقوق الأفراد وتصون كرامتهم وتحقق النزاهة".

وتابع أن منظمومة التشريعات واضحة ومحددة "بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية".

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، عن 4 مشروعات لتطوير البيئة التشريعية في البلاد.

وقال ولي العهد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن: مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته هو أحد أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها.