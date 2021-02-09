روسيا... 105 ملايين اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 105 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا خلال فترة تفشي الوباء، و خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم إجراء 214 ألف اختبار.

موسكو -سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة : "تم إجراء أكثر من 105 مليون اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، فيما لا يزال 638807 شخصا تحت الإشراف الطبي".

وقال المكتب الصحفي للهيئة أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إجراء 214 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وتشهد روسيا في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار حملة التطعيم الوطنية التي بدأت يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.