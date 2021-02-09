شقيقة لجين الهذلول تعلن موعد الإفراج عن أختها

أعلنت علياء الهذلول، اليوم الثلاثاء، عن موعد الإفراح عن شقيقتها الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.

وقالت علياء الهذلول، في تغريدة عبر "تويتر"، عبرت فيها عن شوقها ليوم الإفراج عن شقيقتها قائلة: "اليوم أجهز عمل الأسبوع وأشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير وأخذ إجازة. حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس".

اليوم اجهز عمل الاسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة.



حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس.



مشتاقين لك مرررررررة يا لجين ❤️❤️❤️ — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 8, 2021

​وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أدانت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.