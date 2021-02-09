العراق.. القبض على 24 إرهابيا من تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار غربي البلاد

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 24 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان: "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (24) إرهابيا مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)".

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين "لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وعملهم ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بداعش الإجرامي".

وأشارت الداخلية العراقية إلى أنه "تمت عملية إلقاء القبض وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة أعلاه، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه تم القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، الذي أشرف على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد الشهر الماضي.

وكان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، الشهر الماضي، واستهدفا سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.