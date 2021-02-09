طوارئ وحظر تجوال... احتجاجات في ولاية سودانية والحاكم يتدخل

أعلنت حالة الطوارئ في إحدى الولايات السودانية، أمس الاثنين، وذلك بعد أحداث انفلات أمني.

وحسب موقع "سودان تربيون" السوداني، فقد أعلن والي شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، فرض حالة الطوارئ، بسبب احتجاجات وانفلات أمني كبير.

وخرج الطلاب في الولاية احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وانضم بعد ذلك إلى الاحتجاجات آلاف الأهالي.

وأصدر الوالي بيانا على الفور، أعلن فيه الطوارئ، وحظر تجوال في جميع الأنحاء من السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف الوالي في بيانه أنه تم تعطيل الدراسة أيضا حتى 14 فبراير/ شباط الجاري.