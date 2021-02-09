قرار أردني جديد بشأن وقف الرحلات الجوية من بريطانيا

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، استمرار حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، للحيلولة دون تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مدير خلية أزمة كورونا مازن الفراية، بحسب وكالة "عمون" الخاصة.

وقال الفراية إنه "لم يتخذ أي إجراء جديد بخصوص حظر الرحلات القادمة من بريطانيا".

وكانت الحكومة الأردنية قد أوقفت الرحلات من بريطانيا اعتباراً من 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد ظهور سلالة جديد لفيروس كورونا.

وسمحت السلطات الأردنية للمواطنين القادمين من بريطانيا عبر الترانزيت بدخول البلاد، بشرط إجراء فحص "بي سي آر"، إضافة إلى خضوعهم للحجر المنزلي 14 يوما.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المملكة ارتفاع عدد إصابات السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد إلى 350 حالة.

وعلقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا "خارجة عن السيطرة".