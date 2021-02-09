"لن يغمض لنا جفن"... وزير المالية يوجه رسالة إلى السودانيين

وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط، رسالة إلى الشعب السوداني.

وقال وزير المالية السوداني في رسالته، الني نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا": "لن يغمض لنا جفن حتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه".

وتابع إبراهيم بقوله "تعاون شعبنا و سلوكه المعبر عن وطنيته وإيثاره للآخر، ركن أساسي لإنجاز هذه المهمة في اقرب وقت".

وزير المالية: لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز والمحروقات https://t.co/LH7LLZPaux#سونا #السودان pic.twitter.com/2VIESKhwSi — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 9, 2021

​وأشار الوزير السوداني إلى أن "التكليف بحقيبة المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الظرف الدقيق، الذي يمر به وطننا العزيز، مهمة عسيرة".

وأردف بقوله "لكننا نعتمد على توفيق الله أولا، ثم على أرضنا المعطاءة، وتعاون شعبنا بكل قطاعاته، وشركائنا الاستراتيجيين في المحيطين الاقليمي و الدولي لوضع اقتصادنا في مساره الصحيح".

وأكمل بقوله "استقرار اقتصاد البلاد ونموه له مصلحة ليس لأهل السودان فقط، ولكن أيضا لاقتصاديات الإقليم و العالم".

وأتم بقوله "نمد أيدينا لرجال أعمالنا في القطاع الخاص، ونتعشم في تعاونهم اللامحدود وبروح وطنية خالصة، لننتشل معنا اقتصاد بلادنا مما آل اليه".