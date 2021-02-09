هيئة الأرصاد المصرية تحذر المواطنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الثلاثاء، المواطنين من الانخداع بدرجات الحرارة، حيث تشهد البلاد طقسا غير مستقر.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها ، أن البلاد "ستشهد من يوم السبت المقبل، انخفاضا فى درجات الحرارة بحوالي 4-5 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا"، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، فضلا عن توخي الحذر من الشبورة على كافة الأنحاء.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد "تشهد مع يوم السبت المقبل، استمرار تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدلة.