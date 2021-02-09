لأول مرة في السعودية... تعيين سيدة لقيادة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

عينت وزارة الإعلام السعودية، الأكاديمية إسراء عسيري، في منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها برئاسة الوزير المكلف ماجد القصبي، أصدر قرارا بتكليف عسيري برئاسة الهيئة، لتخلف بذلك سعود بن نصار الحازمي الذي كان مكلفا برئاسة الهيئة.

وتعمل هيئة المرئي والمسموع على تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، بجانب منح تراخيص البث والعمل في قطاعات دور العرض والتشغيل، والإذاعات الرقمية والبث الفضائي، والبث الرقمي والكابل والأرضي، إضافة للراديو والسينما والفيديو، وخدمات التلفزة الذكية، وألعاب الفيديو.

وشغلت عسيري قبل تسلمها منصبها الجديد، رئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف.

تكليف الأستاذة إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع pic.twitter.com/M4YYae48P2 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) February 9, 2021

وعملت سابقا في عدة مناصب في جهات مختلفة، إذ تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة "وندروومان" التقنية ومعهد "ماكين" في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عددا من الشركات، من أهمها شركة "آي تري" للحلول الرقمية.

كما مثلت عسيري المملكة في عدد من اللجان منها: تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.