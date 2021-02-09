ليبيا... وزير داخلية الوفاق يزور طبرق لتهيئة الظروف للانتخابات العامة

أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اعتزامه زيارة شرقي البلاد للتحضير للانتخابات المقررة نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوافق عليها أطراف الحوار الليبي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال باشاغا في تغريدة: "سنعمل على دعم جهود المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وستكون لنا زيارة لبرقة حتى نستطيع تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة وشفافة في موعدها المحدد في كانون الأول/ديسمبر القادم".

سنعمل على دعم جهود المصالحة و تعزيز الوحدة و الوطنية و ستكون لنا زيارة لبرقة حتى نستطيع تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة وشفافة في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.2/2 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) February 9, 2021

​صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، الشهر الجاري، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.

وحدة ليبيا فوق كل اعتبار و ليبيا هي القيمة الحقيقية التي تستغرق كل الآلام و الجراح و التي تهون لأجلها كل التضحيات



Libya's unity above all consideration and Libya is the real value that takes all the pain and wounds for which all the sacrifices are easier pic.twitter.com/6yiRynaqAh — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) February 9, 2021

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتصاعد الانقسام بين الشرق الليبي، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في 2019، حين شن الجيش الوطني حملة لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الوفاق.

وذلك قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العام الماضي ضمن المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي أحد المسارات المتفق عليها بموجب مؤتمر برلين الذي عقد أوائل العام الماضي.