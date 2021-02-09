الحوار الوطني الفلسطيني: الإفراج عن المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي

قرر المجتمعون في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وفي بيان صادر عن الحوار الوطني الفلسطيني، شدد المجتمعون على ضمان حق العمل السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن بين ما جاء في البيان، الاتفاق على ضمان حياد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي.

يتبع...