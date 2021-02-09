فلسطين تشيد بمواقف الجزائر الداعمة لقضيتها والرافضة للتطبيع مع إسرائيل

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع مع إسرائيل.

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد حضوريا بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع مع إسرائيل وتأكيدها على أن القضية الفلسطينية هي "قضية العرب الأولى والمركزية".

حيث دعت الجزائر، الدول العربية إلى استعادة زمام المبادرة بشأن القضية الفلسطينية، وهي الدعوة التي جاءت في وقت تشهد فيه حركية التطبيع مع إسرائيل حالة من الركود أدخلت الشك لدى الدول المطبعة. وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وقال وزير الخارجية الجزائري، بوقادوم إن "القضية الفلسطينية عاشت أصعب فتراتها في المرحلة الأخيرة، ومن الضروري استعادة زمام المبادرة من أجل توفير الظروف الملائمة لإعادة بعث مسار المفاوضات على أساس مرجعيات السلام المتوافق عليها دوليا، ووفقا للوائح الأممية ومبادئ الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

كلمة وزير الخارجية صبري بوقادوم أمام وزراء الخارجية العرب في الإجتماع الوزاري الطارئ.

*وجب واصبح من الضروري إصلاح الجامعة العربية ونظام عملها في ما يخدم تناسق مصالح كافة أعضاءها. pic.twitter.com/Kv8ChVARHs — 🇩🇿🇵🇸 إنما المؤمنون إخوة 🇵🇸🇩🇿 (@mekkimo84529619) February 8, 2021