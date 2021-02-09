لمنع إغلاق المساجد... وزير سعودي يقدم نصيحة للمصلين

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، نصيحة إلى المصلين لمنع إغلاق المساجد في المملكة.

وقال الوزير السعودي عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لا تكونوا سببًا في غلق المساجد".

وأضاف قائلا: "فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا".

وتابع الوزير: "فلنتعاون جميعًا لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه".

نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لاتكونوا سبباً في غلق #المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس #كورونا، فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري ، حفظ الله الجميع من كل مكروه. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) February 9, 2021

وذكرت الوزارة أنها أغلقت اليوم 12 مسجدا مؤقتا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وبذلك يصل مجموع ما أغلق من المساجد في المملكة خلال يومين 22 مسجدا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.