هل تنقل الحكومة المصرية أسواق العتبة والموسكي إلى مناطق بديلة؟

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة في القاهرة، إلى مناطق بديلة تمهيدا لبيع المنطقة لمستثمر أجنبي.

وقال المجلس في بيان على صفحته الرسمية: "انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب".

وأضاف البيان: "قد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيدا لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب".

ونقل البيان عن المحافظة أن أسواق العتبة والموسكي والفجالة مستمرة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها.

وأشار البيان إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظا على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.