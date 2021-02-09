تسجيل
20:56 GMT09 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ليبيون يظهرون من خلال علم مملكة ليبيا خلال مسيرة الاحتفال أمام مقر القذافي في مجمع باب العزيزية في طرابلس

    عقبة قانونية... ما الذي يترتب على تعذر البرلمان الليبي منح الثقة للحكومة الجديدة

    © REUTERS / Suhaib Salem
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103911/56/1039115618_0:198:3500:2167_1200x675_80_0_0_9609e37cfd5931f4e3b39ca06b92f62d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102091048063993-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    دعوة لعقد جلسة برلمانية تشاورية في طبرق، وأخرى في صبراتة الواقعة في الغرب الليبي، وهو ما قد يترتب عليه أزمة جديدة في البلاد.

    الانقسام الحاصل في البرلمان الليبي قد يحول دون عقد جلسة صحيحة لمنح الحكومة الجديدة الثقة حال تشكيلها، وهو ما قد تراهن عليه بعض الأطراف، إلا أن البعثة الأممية أشارت في بيان سابق لها، أنه مع عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، وتعذر منحها الثقة، يمكن إتمام الخطوة من خلال لجنة الحوار السياسي.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
    أردوغان: سنبحث سحب قواتنا من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

    لجنة الـ 75

    الخطوة المتمثلة في منح الثقة من خلال لجنة الـ 75 يمكن أن تحل إشكالية عقبة البرلمان، حال عدم تجاوز الخلافات، إلا أن قرارات الحكومة ستكون عرضة للطعن عليها أمام المحاكم.

    في هذا الإطار، قال النائب سعيد مغيب:

    يجب أن يجتمع مجلس النواب، وأن يتجاوز الأعضاء الخلافات كافة من أجل منح الحكومة الثقة والبدء في مرحلة جديدة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإصرار على عقد جلسة في مدينة صبراتة يمكن أن يعرقل الأمر، خاصة أن رئاسة النواب دعت لعقد جلسة في طبرق، موضحا أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال عقد الجلسة في مدينة سرت، فهي المدينة التي لا يختلف عليها أحد الآن، خاصة أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعاتها بها، كما أنها تقع وسط ليبيا، لا هي في الغرب ولا في الشرق، ما يجعلها أنسب المدن.

     محاكم ليبية

    وفي حالة تعذر مجلس النواب أو عدم اكتمال النصاب، ستمنح الحكومة الثقة من لجنة الـ 75 كما جاء في بيان البعثة الأممية السابق، إلا أن الإشكالية في هذه الحالة ستكون في إمكانية الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة أمام المحاكم الليبية، كونها لم تحصل على الثقة من مجلس النواب.

    وأشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات السياسية، إلى أن البعثة الأممية أسست الجسم الموازي للبرلمان المتمثل في لجنة الحوار السياسي، ومن ضمن مهامها منح الثقة للحكومة.

    وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    ليبيا... وزير داخلية الوفاق يزور طبرق لتهيئة الظروف للانتخابات العامة

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أعضاء البرلمان يعلمون أن منح الثقة للحكومة تحصيل حاصل، وأن جلسة طبرق مجرد جلسة تشاورية كما جاء على لسان المستشار عقيلة صالح، والذي أشار إلى أن سرت يمكن أن تكون المكان الجامع لجميع الليبيين.

    لجنة 5+5

    ويرى الرميح أنه يمكن تجاوز عقد جلسة تشاورية في طبرق، ويتم التوجه إلى سرت وعقد الجلسة التشاورية والجلسات الدائمة للبرلمان، وأن أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة دعم وقف إطلاق النار.

    وبحسب الرميح، فإن هناك إنجازات تحققت في المسارات كافة، وهذه الخطوات تسهل من مهام الحكومة الجديدة، منوها إلى ضرورة التأكيد على قرار لجنة 5+5 والذي يتعلق بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى تهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

     في إطار متصل، أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، أمس الاثنين، اعتزامه زيارة شرقي البلاد للتحضير للانتخابات المقررة نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوافق عليها أطراف الحوار الليبي.

    © REUTERS / VINCENT KESSLER
    الاتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل سلطة مؤقتة في ليبيا

    الوحدة الوطنية

    وقال باشاغا في تغريدة: 

    سنعمل على دعم جهود المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وستكون لنا زيارة لبرقة حتى نستطيع تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة وشفافة في موعدها المحدد في كانون الأول/ديسمبر القادم.

    وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف مطلع الشهر الجاري، قد صوَّت لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.

    انظر أيضا:

    أردوغان: سنبحث سحب قواتنا من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا
    ليبيا... هل يتمكن المجلس السياسي من تحقيق التوازن في العلاقات الخارجية؟
    ليبيا... وزير داخلية الوفاق يزور طبرق لتهيئة الظروف للانتخابات العامة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان فتاة القمر، للمصورة كاميلا ج. غروس، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (بولندا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    الفائزون بـ"الجوائز الوطنية" في إطار مسابقة "سوني" العالمية للتصوير 2021
    قطر تعد مفاجأة للمنافسين
    قطر تعد مفاجأة للمنافسين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك