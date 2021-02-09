الجهاد الإسلامي تقرر عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما دام سقفها اتفاق أوسلو

قررت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما دام سقفها اتفاق أوسلو .

موسكو - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات "مسقوفة" باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".

شاهد: فيديو يظهر عدداً من قيادة #الفصائل_الفلسطينية ب #القاهرة خلال جولة الحوارات الدائرة حالياً بالقاهرة للترتيب للإنتخابات. pic.twitter.com/IOUZLyeCKB — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) February 9, 2021

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إننا "نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس/آذار المقبل"، وفق ما أكده بيان القاهرة.

#عاجل "الجــ.ـهاد الإســ.ـلامي" تعلن عدم مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية المقبلة وتدعو لإعادة بناء وتطوير "منظمة التحرير" — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 9, 2021

وشاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في جولة الحوار الوطني التي انطلقت يوم أمس في القاهرة برعاية مصرية.

وقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو.