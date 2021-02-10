الكويت....مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد

أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالإنابة الدكتور محمد بوزبر، أنه تم رصد مكافأة مالية للمبلغ عن قضايا الفساد في حال حصول الهيئة على حكم نهائي في البلاغ الذي قدمه.

وأضاف بوزبر في تصريحات لتلفزين الكويت، أن بالإضافة إلى المبلغ المادي، يتلقى المبلغ تكريما معنويا، مشيرا إلى إنه سيتم الإعلان قريبا عن إحدى الحالات، التي ستحصل على مبلغ، وفقل لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وتابع المسؤول الكويتي قائلا، "تأتينا شكاوى بالمئات وليس كلها ذات قيمة".

وشدد بوزبر على أن "الحماية مكفولة لكافة المبلغين وموظفي نزاهة أقسموا على عدم البوح بأي معلومة"، مؤكدا أن كرامات الناس خط أحمر.

وتكفل هيئة الننزاهة سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وفي 2016 أصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد ونص القانون على أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها "باستقلالية وحيادية تامة".