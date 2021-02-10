موسكو: المفاوضات جارية مع الجانب التونسي بشأن توريد لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

أكد السفير الروسي لدى تونس، سيرغي نيكولايف، أن بلاده تبحث مع الجانب التونسي إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا المستجد إلى تونس في أقرب وقت ممكن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير الروسي لوكالة سبوتنيك: "تمت دراسة إمكانية استخدام اللقاحات الروسية لمكافحة جائحة فيروس كورونا عن كثب هنا منذ البداية. ونلاحظ الاحتراف العالي للاختصاصيين الطبيين وعلماء الأمراض المعدية التونسيين، الذين أعربوا عن تقديرهم لفعالية لقاح "سبوتنيك-V".

وأضاف نيكولايف: "نتيجة لعملنا المشترك، سمحت وزارة الصحة التونسية، باستخدامه على التراب الوطني في 30 يناير /كانون الثاني. المفاوضات جارية بشأن توريد اللقاح المحلي في أقرب وقت ممكن".

وقالت وزارة الصحة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تم بتاريخ اليوم السبت 30 يناير/ كانون الثاني، إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدّة سنة بالسوق التونسية للقاح سبوتنيك (Sputnik-V)".

هذا ووافقت السلطات الصحية في تونس، في وقت سابق، على منح رخصة للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في البلد العربي.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

هذا ويتوقع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أن تحصل بلاده على جرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري.

وقال مهدي إن تونس تتوقع استلام أربعة ملايين جرعة مجانية للقاحات كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ومقره جنيف، اعتبارا من منتصف فبراير/ شباط.