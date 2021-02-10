مقتدى الصدر يوافق على إشراف أممي في الانتخابات المبكرة ويضع شرطا

أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، القبول بالإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة، شريطة عدم تدخل باقي الدول فيها.

وقال الصدر، خلال مؤتمر صحفي ، إننا "مع الإشراف الأممي على الانتخابات بشرط عدم تدخل باقي الدول الإقليمية والدولية، في شؤوننا"، موجها نصيحة إلى الجميع "بتهيئة الأجواء الديمقراطية لإنجاح الانتخابات المبكرة، وليكن تنافسنا من خلال الحوار والطرق السلمية وترك العنف".

وتابع، أن "رئاسة الوزراء إصلاحية ولن نسمح للفاسدين بالتربع عليها"، مبيناً، أن "العراقيين يعرفون كيفية إدارة الانتخابات، وأن العراق دولة ديمقراطية باستطاعتها إنهاء مسألة الانتخابات المبكرة".

ودعا زعيم التيار الصدري إلى حفظ هيبة الدولة وعدم التعدي على القوات الأمنية، كما دعا الحكومة لوضع حلول للأزمة الاقتصادية بأسرع وقت ممكن، وقال إنه "ينصح الأمم المتحدة بتبني حوار شامل وهادف بين الفرقاء في العراق وليس بالضرورة أن يكون سياسيا بل أعم".

وكان عبد الحسين الهنداوي، مسشتار رئيس الوزراء العراقي، أكد، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية، أن المنظمة الدولية لن تتدخل في العملية الانتخابية من قريب أو بعيد، وإنما سيكون دورها هو المراقبة من خلال التقييم.

وبسؤاله عن الإشراف، نفى مستشار الكاظمي قائلا: "دورها هو المراقبة وليس الإشراف" مؤكدا أنها "لن تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها".

جدير بالذكر أن الانتخابات العراقية كان مقررا لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتاجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.