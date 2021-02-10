"يذكرنا بالعصر الذهبي للعرب"... وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ الإمارات على مسبار الأمل

وكتب سلسلة من التغريدات، تحدث فيها عن أهمية الخطوة الإماراتية للعلم والمعرفة.

وجاء في تغريدة لغابي: "وصل "مسبار الأمل"، الذي بناه أصدقاؤنا من الإمارات العربية المتحدة، إلى مدار كوكب المريخ. هذا حدث تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وللعالم العربي بأسره ويحمل رسالة أمل لملايين الشباب العرب في المنطقة بمستقبل مزدهر".

وتابع في تغريدة أخرى: "قد يغير هذا المسبار كل ما نعرفه عن المريخ. نحن في إسرائيل نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على سعيها للعلم والمعرفة الذي يذكر بالإنجازات الرائعة للشعوب العربية في العصر الذهبي في مجالات العلوم والرياضيات".

وفي تغريدة ثالثة له كتب: "نتمنى لإخواننا في الإمارات المزيد من النجاحات والازدهار".

​ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر. وبذلك تكون الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح ذلك للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.