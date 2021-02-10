اعتراض وتدمير طائرتين "مفخختين" أطلقتهما "أنصار الله" تجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار، مفخختين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) كانتا في طريقهما لاستهداف الأراضي السعودية".

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة. https://t.co/9fiwnzpb1v#واس_عام pic.twitter.com/Wivy6XtI1t — واس العام (@SPAregions) February 10, 2021

ووفقا للمالكي: "أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، حسب تعبيره.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.