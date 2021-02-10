السعودية... حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم لشهر فبراير

أعلن حساب المواطن في السعودية، مساء أمس الثلاثاء، إيداع الدعم لشهر فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح الحساب عبر موقع "تويتر"، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأشار حساب المواطن إلى أن "إيداع الدعم للمستفيدين سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله".

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/G6rX3UyuNb — حساب المواطن (@citizenaccount) February 9, 2021

يشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38، بلغ نحو 10.7 ملايين مستفيد، وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم يناير/ كانون الثاني للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.