"المستحيل ليس إماراتيا"... فنانون عرب يحتفلون بوصول "مسبار الأمل" إلى المريخ

حرص عدد كبير من نجوم الفن العربي على الاحتفال بوصول "مسبار الأمل"، الذي أطلقته دولة الإمارات إلى مداره حول كوكب المريخ لفهم التغيرات المناخية على سطح الكوكب.

وتفاعل عدد من النجوم مع "وسم" "العرب إلى المريخ" والذي أطلقته الحكومة الإماراتية للتفاعل مع عملية إطلاق المسبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قالت الإماراتية أحلام: "العرب إلى المريخ.. مسبار الأمل خليط من الحماس والفخر والشغف، نعيش نفس لحظات هبوط المركبه الفضائيه apollo11 على القمر عام 1969 والان 2021 بأيادي اماراتية عربية وإلهام من الشيخ زايد مسبار الامل الى ابعد من ذلك الى المريخ".

#العرب_إلى_المريخ #مسبار_الأمل خليط من الحماس والفخر والشغف ، نعيش نفس لحظات هبوط المركبه الفضائيه #apollo11 على القمر عام 1969 والان 2021 بأيادي اماراتيه 🇦🇪 عربية وإلهام من الشيخ زايد مسبار الامل الى ابعد من ذلك الى المريخ ♥️🇦🇪 pic.twitter.com/Elw2Lt3GGN — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2021

وأضافت في تغريدة ثانية: "مسبار الأمل.. طموحنا يعانق الفضاء اول مهمة فضائية اماراتية عربية لاكتشاف كوكب اخر (المريخ ) .. بإذن الله تعالى سندخل التاريخ".

مسبار الأمل.. طموحنا يعانق الفضاء ~ اول مهمة فضائية اماراتية عربية لاكتشاف كوكب اخر ( المريخ ) .. بإذن الله تعالى سندخل التاريخ #العرب_إلى_المريخ #لا_شيء_مستحيل #مسبار_الأمل — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2021

أما الإماراتي حسين الجسمي، فقد قال إن "الإمارات، رؤية كونية، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام سيّدي صاحب السمو، رئيس الدولة ونائبه وولي عهده، وأصحاب السمو الحكام، وشعب الإمارات والعرب جميعًا نجاح مهمة مسبار الأمل".

الامارات 🇦🇪

رؤية كونية ❤️❤️

أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيّدي صاحب السمو رئيس الدوله ونائبه وولي عهده وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والعرب جميعاً لنجاح مهمة #مسبار_الأمل #العرب_إلى_المريخ #لا_شيء_مستحيل https://t.co/ARUybuM5UW — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) February 9, 2021

الفنان السورية أصالة، من جهتها، قالت إنه "فخر واعتزاز أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانه ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا .. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أمانًا وجمالًا وتقدّم .. الامارات العربيه المتحده".

فيما قالت اللبنانية نجوى كرم : ""ألف مبروك للإمارات وهنيئا لكل العرب مسبار الأمل"، وتبعتها مواطنتها إليسا، قائلة:" بوقت العالم عم يمر بأكثر الظروف سوداوية، مسبار الأمل كان فعلًا اسم على مسمى.. فخري بهالإنجاز ما بينوصف، وثقتي أكبر بالإنجازات المقبلة لدولة الإمارات يللي وضعت خير الإنسانية وتطورها أهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه".

بوقت العالم عم يمر باكثر الظروف سوداوية، #مسبار_الامل كان فعلاً اسم على مسمى. فخري بهالانجاز ما بينوصف، وثقتي اكبر بالانجازات المقبلة لدولة الامارات يللي وضعت خير الانسانية وتطورها اهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه pic.twitter.com/SJ45QxncxY — Elissa (@elissakh) February 9, 2021

كما قال الفنان راغب علامة، "مبروك مبروووك وألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ كأول دولة عربية تصل الى هذه المكانة العالمية. ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم".

مبروك مبروووك وألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول #الإمارات_العربية_المتحدة التاريخ كأول دولة عربية تصل الى هذه المكانة العالمية. ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم. ❤️ — RaghebAlama (@raghebalama) February 9, 2021

الفنانة التونسية لطيفة من جانبها، قالت "تمت المهمة بنجاح ‫العرب إلى المريخ" الف مبروك للامارات وكل الأمة العربية والاسلاميه على هذا الانجاز التاريخي".

الف مليووووون مبروووووك يا الامارات العربيه العالميه الله يحفظك . ⁦@HHShkMohd⁩ pic.twitter.com/DndZoNEnjN — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 9, 2021

كما قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إن "طموح العرب يعانق اليوم الفضاء، لا شئ يصبح مستحيلًا مع العمل والجهد، وحان وقت انتظار نتيجة هذا العمل الضخم العربي، كل الدعم لـ"مسبار الأمل"، في الحدث الأهم اليوم 9 فبراير 2021".

طموح العرب يعانق اليوم الفضاء، لا شي يصبح مستحيلا مع العمل والجهد، وحان وقت انتظار نتيجه هذا العمل الضخم العربي كل الدعم لـ #مسبار_الأمل في الحدث الأهم اليوم 9 فبراير 2021



#العرب_إلى_المريخ

#لا_شيء_مستحيل#مسبار_الأمل pic.twitter.com/fgKuJQd1f0 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 9, 2021

​ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر. وبذلك تكون الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح ذلك للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.