"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ترحب بنتائج مؤتمر القاهرة وتؤكد أهمية استكمال الحوار

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جولة الحوار الوطني في القاهرة في 7 – 8 شباط/فبراير.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، ثمّنت الجبهة "أجواء التوافق الوطني التي سادت الحوارات وشفافيتها، وحرص الجميع على الوصول بالقضية الوطنية إلى محطة جديدة تمكن من إعادة بناء المؤسسات الوطنية في السلطة وفي م. ت. ف. عبر الانتخابات وفقاً للقوانين، وتشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الداخلية".

ورحبت الجبهة بما توصل إليه الحوار من "تأكيد على الانتخابات الشاملة للمجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني، باعتبارها عملية متكاملة واحدة تجري بالتتالي والترابط".

كما أكدت الديمقراطية في بيانها على "أهمية التوافق على استكمال الحوار الوطني في مارس/ آذار القادم، بحضور الفصائل الفلسطينية ومكتب رئاسة المجلس الوطني، ولجنة الانتخابات المركزية، لوضع الآليات والإجراءات الضرورية التي تكفل عملية انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الجديد".

وكانت، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد شاركت في الحوار الوطني الفلسطيني الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه نائب أمينها العام، فهد سليمان، تقدمت فيه إلى أطراف الحوار بمذكرة من ثلاثة محاور، تضمنت الدعوة للتوافق على المرجعية السياسية للعملية الانتخابية، وتوفير الإجراءات والآليات الضرورية لإنجاح العملية، وإصدار إعلان دستوري يوفر الأساس القانوني للدعوة لانتخاب رئيس دولة فلسطين.