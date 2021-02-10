الأسد يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني... صور

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، ووفدا دبلوماسيا مرافقا له.

جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار أستانا وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية على تويتر.

الرئيس #الأسد يستقبل علي أصغر #خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له. pic.twitter.com/ezc7Ijz4jn — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) February 10, 2021

​تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف دون تدخلات خارجية، وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.