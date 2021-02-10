بسبب مادة الكريستال... السجن 15 عاما لـ 3 أشخاص في العراق

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بسجن ثلاثة أشخاص، بسبب مادة الكريستال.

وقررت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، سجن المتهمين لمدة 15 عاما وغرامة مالية 10 ملايين دينار، لاتهامهم بالترويج وتعاطي المواد المخدرة في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال القضاء الأعلى في بيان له إن "المحكمة نظرت في دعوى لثلاثة مدانين وأصدرت حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لكل واحد منهم مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار".

وأشار البيان إلى أن "المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بقيامهم بالتعاطي وترويج المواد المخدرة بقصد الإتجار بها".

وأوضح البيان أن "المدانين الثلاثة ضبط بحوزتهم ( 475) غراما من مادة الكريستال المخدرة وميزان إلكتروني عدد (3) وأنبولات طبية عدد (45)".

وتابع: "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم وفقا لاحكام المادة (28/ أولا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".