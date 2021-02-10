بعد استهداف مطار أبها... مصر تعلن تضامنها مع السعودية

أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكدت مصر مجددا تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وأضافت أن "هذه الأعمال العدائية تهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم، استهداف "مرابض الطائرات الحربية"، في مطار أبها الدولي في السعودية، بأربع طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي الذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني".

وأوضح أنه تم استهداف المطار بأربع طائرات مسيرة نوع "صماد 3" و"قاصف 2k"، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن "وقوع اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي".

وأكد التحالف، في بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين".

وأشار إلى أن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".