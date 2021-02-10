وزير النفط العراقي: عدم التزام إقليم كردستان بالتخفيض له مبرراته ونحاول حل المشكلة

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحاول أن تكون ملتزمة مع منظمة "أوبك" حول التخفيضات النفطية.

بغداد - سبوتنيك. وأوضح عبد الجبار في حديث للصحفيين الأجانب في بغداد، أن الانحراف عن الاتفاق يأتي بسبب حجم التخفيض في إقليم كردستان وعدم التزام سلطاته بالمنصوص عليها.

وتابع: "نحاول الالتزام مع أوبك. الحقول في وسط وجنوب العراق ملتزمة وأحيانا بنسبة أكثر من 100 في المئة والمشغلين خفضوا من إنتاجهم حسب توجيهات الوزارة ووصل حجم التخفيض في حقول ميسان إلى أكثر من 45 في المئة، المتسبب بانحراف العراق عن حصته السوقية هو عدم التزام إقليم كردستان بالتخفيض المنصوص عليه".

وأشار إلى أن عدم التزام الإقليم "له مبررات"، حيث هناك "عدم الالتزام بتسديد مستحقاتهم من قبل وزارة المالية".

وفي بيان لها، أمس الثلاثاء، أكدت وزارة النفط العراقية المضي بخطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، لافته إلى أن "زيادة الإنتاج مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية العالمية".

وقال كريم حطاب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ماضية بخطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، وأي زيادة في الإنتاج مستقبلاً مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية العالمية وبما لا يؤثر سلباً عليها في ظل التحديات التي تواجهها".

وشدد على أن "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته (أوبك بلس)، في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ومنتجي النفط في العالم بسبب فيروس كورونا وما سببه من انكماش وركود في الاقتصاد العالمي".