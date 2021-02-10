مصر... توفير لقاح كورونا لجميع الفرق الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات

صرحت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، لجميع الفرق الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات.

جاءت تلك التصريحات على لسان وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، الذي نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

وتابعت الوزيرة المصرية "معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا".

واستمرت زايد "تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وأنه جار تعميم اللقاح على باقي الـ 363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعيا باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد".

وكشفت وزيرة الصحة المصرية أن الحكومة الصينية أهدت مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا، لدعم جهود المصرية لمواجهة الجائحة.

وكانت وزيرة الصحة المصرية قد قالت في تصريحات سابقة إن خطة مصر "واضحة"، بشأن عملية توزيع اللقاح ولن تتغير بأي حال من الأحوال.