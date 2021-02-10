الجيش العراقي: تأمين الحدود مع سوريا مهمة صعبة ويتطلب الكثير من الجهد

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، إن تأمين الحدود مع سوريا مهمة صعبة ويتطلب الكثير من الجهد.

وأضاف الخفاجي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن العشائر في محافظة الأنبار هي من تبادر بمواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن "تعزيز التعاون مع المواطنين مهم جدا لمواجهة الإرهاب ودعم الجهد الاستخباري".

وأوضح أن "القوات العراقية قامت بتأمين 150 كيلومترا من أصل 220 على امتداد الحدود مع سوريا".

وأكد أن "تأمين الحدود مع سوريا مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الجهد".

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت يوم الاثنين، اعتقال مجموعة أشخاص سوريي الجنسية تسللوا إلى نينوى شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واستخبارات لواء المشاة 73 من إلقاء القبض على أربعة متسللين من الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر منطقة حكنه بزمار غربي نينوى، شمالي البلاد.

وأكدت الدفاع أن المتسللين الأربعة من حملة الجنسية السورية، وقد أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ونوهت وزارة الدفاع العراقية إلى أن العملية تأتي استمرارا لمهام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، في تأمين الحدود مع سوريا وملاحقة المتسللين والمهربين.

ويطلق العراق بشكل مستمر عمليات نوعية للقوات بمختلف صنوفها، لتأمين المناطق الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية، بالقضاء على الخلايا النائمة للإرهاب ومنع أي تسلل بطرق غير شرعية.