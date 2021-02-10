قطر تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن السماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في قطر.

صرحت وزارة الصحة القطرية، بأنه "سيتم تطعيم المواطنين والمقيمين على الأراضي القطرية باللقاح في وقت بدأت بالفعل حملة التطعيم باستخدام لقاح شركة "فايزر".

كما أوضحت الوزارة في بيان لها، "أصدرت وزارة الصحة العامة الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المضاد لـ "كوفيد -19" المنتج من قبل شركة موديرنا، وهو ثاني لقاح يصرح باستخدامه في دولة قطر".

وزارة الصحة العامة تصدر إذناً بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد -19 المنتج من قِبل شركة موديرنا pic.twitter.com/41WESE9ll2 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) February 10, 2021

وكشف البيان أيضا، أنه تم اعتماد اللقاح بعد "قيام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة القطرية بإجراء دراسة ومراجعة دقيقة ومكثفة للقاح وتقييم نتائج الدراسات السريرية التي أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين".